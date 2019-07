"Ho parlato in queste settimane, e anche adesso, con Pogba, Lukaku, Rashford e Lingard. E quello che vi posso dire è che non abbiamo ricevuto offerte per i nostri giocatori. Ma soprattutto che il Manchester United non ha bisogno di vendere giocatori". Così Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha blindato i suoi talenti direttamente dalla conferenza stampa della tournée in Australia.



Parole che gelano le possibili trattative, anche se la Juventus continua a lavorare su Paul Pogba, consapevole della difficoltà di tale operazione, ma anche fiduciosa per le parole del suo agente Mino Raiola. Il Polpo vuole lasciare Manchester e il ritorno alla Juve lo affascina, anche se il Real Madrid resta un'ipotesi più che credibile.