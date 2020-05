Intervistato dai canali ufficiali della federazione argentina, Diego Simeone parla di Messi e Cristiano Ronaldo: “Leo e Maradona sono diversi. Uno è un cannoniere (Messi, ndr), e io ne ho sofferto negli ultimi anni. L’altro era il calcio in persona. Avrebbero potuto giocare insieme. Loro con Cristiano Ronaldo? Sarebbe stato più complicato. Ci sarebbero stati dei buchi. Di solito dico che se uno non corre, va bene; se due non corrono, diventa più difficile; se tre non corrono, è impossibile“.