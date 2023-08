Diegoha parlato ai microfoni di AS del futuro di Alvaro. Le sue parole:"Dipende dal club e dipende da lui. Noi abbiamo chiaro chi resta e chi se ne va. Per noi è un giocatore molto importante. Ha caratteristiche di attaccante d’area che nessun altro ha. Memphis è quello che più gli si avvicina, ma gli piace anche uscire dall’area e associarsi. Álvaro allunga la squadra, è alto e un gran colpo di testa. È fondamentale. Speriamo che resti con noi. Speriamo di poter aiutarlo a superare quella barriera del gol. Ha segnato più gol con noi che con la Juventus e questo genera entusiasmo per noi. La squadra ha bisogno di lui".