Non c'è dubbio che tra i giocatori in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo, la Juve e Allegri hanno messo Rodrigo De Paul. Così però l'allenatore dell'Atletico Madrid, Simeone, ha parlato dell'argentino dopo l'ultima vittoria in campionato: "Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo dico perché sta continuando a crescere e quello che farà ancora in più sarà un bene principalmente per lui stesso e poi anche per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente". Parole quindi che potrebbero chiudere la porta ai bianconeri.