Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato a Radio Catalunya di Arthur, il centrocampista che piace alla Juve: "Sono molto contento, sta cercando di assimilare quello che gli chiedo. È in ottima forma e ha entusiasmo. Non mi fermo a pensare a quello che potrà succedere in futuro perché abbiamo due competizioni da affrontare e tante sfide ravvicinate. Dico a tutti di concentrarsi e di non farsi distrarre da altre cose, che non aiutano a giocare bene”.



SUAREZ - “Sarebbe sconsiderato fargli giocare tutta la partita dl momento in cui bisogna evitare di fargli correre dei rischi. Dobbiamo decidere se sia meglio schierarlo dall’inizio o che entri più tardi. Suarez è un calciatore straordinario, con delle caratteristiche che tutti vorrebbero. Partecipa alla manovra, pressa gli avversari, è sempre in movimento ed ha grande efficacia davanti alla porta. Una grande valore aggiunto, senza dubbio”. RIPRESA - “Pochi giocatori saranno in grado di giocarla tutta. Anche se sono abituati a disputare due partite a settimana, bisogna vedere come stanno dopo tre mesi lontani dalla competizione. Ora, in 6 giorni avremo tre partite”.



STADI CHIUSI - "Preferisco i fischi agli stadi vuoti".