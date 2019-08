Intervenuto su DAZN, Stefano Sensi, neo centrocampista dell’Inter, ha parlato della nuova stagione che sta per cominciare concentrandosi su chi potrà ambire al bersaglio grosso, cioè, il titolo di Campione d’Italia: “Chiellini dice che siamo da scudetto e che non possiamo nasconderci? I nostri obiettivi sono ambiziosi, ma non vogliamo fare il passo più lungo della gamba. Poi chissà, ce la potremo giocare. Sicuramente Lukaku è un calciatore di altissimo livello, che ha sempre calcato palcoscenici di grandissima importanza. A noi ci dà potenza e mentalità giusta: con questi acquisti tutti siamo portati a fare qualcosa di grande”.