Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha rivelato un suo pensiero su Vlahovic, destinato a fare molto dibattito.



'Non è che la Juve abbia migliorato notevolmente il suo modo di giocare rispetto a qualche mese fa, è solo migliorata con Vlahovic. Se una tra Inter e Milan avessero il serbo in rosa, vincerebbero il campionato. In questo inseguimento non basta la Juve. Può fare qualsiasi cosa, il problema è che devono fermarsi quelle che sono davanti se i bianconeri vogliono sperare di arrivare in testa'.