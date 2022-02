Nonostante il mercato invernale abbia portato quegli acquisti che erano stati lontanamente sognati da tutti i tifosi juventini, l'entusiasmo accumulato rischia di affievolirsi nel giro delle prossime settimane. La situazione contrattuale di Paulo Dybala tiene tutti in allarme e il rischio di doverlo perdere a costo zero incombe minacciosamente. Su questa vicenda è intervenuto anche il noto giornalista Mario Sconcerti che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di FCInter1908.



'​A livello tattico Dybala e Lautaro sarebbero perfetti iniseme. Secondo me rinnoverà, semplicemente perché acquistare un sostituto di Dybala, costerebbe di più alla Juve rispetto che rinnovarlo”.