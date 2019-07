Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Blu per dare la sua opinione sulla situazione di stallo in cui sta vivendo Federico Chiesa in queste ore. Per Sconcerti, sarebbe un errore trattenere l'esterno contro la sua volontà: "Se il giocatore avesse voluto restare, avrebbe reagito diversamente dopo le dichiarazioni di Commisso, Sarebbe un danno per club e giocatore. La sensazione è che la trattativa sia stata impostata dai Della Valle da tempo, quando si è parlato con la Juventus di Pjaca. Cederlo, non vorrebbe necessariamente dire indebolirsi" ha poi chiosato Sconcerti.