Vincenzo Scifo, ex centrocampista di Inter e Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del trasferimento che sta facendo chiacchierare tutta l’Italia calcistica comodamente sdraiata sotto l’ombrellone. Stiamo parlando dello scambio Dybala-Lukaku. Nonostante le ultime voci parlino di affare bloccato tra Juventus e Manchester United e di un rilancio dei nerazzurri per il gigante belga, Scifo è ancora convinto che Lukaku, alla fine, vestirà bianconero: “Lukaku ha la qualità per essere un super attaccante, ma ad una condizione: la squadra deve giocare per lui. Sfruttare al meglio le sue caratteristiche: penso che la Juve lo farebbe. Chiunque lo prende fa un affare. Messo nelle giuste condizioni, convincerà gli scettici che è uno dei migliori. Viene criticato troppo, ma se non c’è il Belgio non segna. Non entro nelle trattative: di certo in questo momento la Juve è sopra, ma l’Inter è in crescita”. Il mercato inglese chiuderà i battenti alle ore 17.00 del 8 agosto. Entro quella data avremo la risposta alle previsioni di Scifo.