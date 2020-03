Il centrocampista del Genoa Lasse Schone non ha dubbi. Per lui sarà la Lazio a vincere lo scudetto in questa stagione. L'ex Ajax ha parlato al magazine ufficiale del Grifone e non ha usato mezze misure: "Ritengo la Lazio la migliore formazione incontrata in Serie A, anche se noi con loro abbiamo provato a fare punti fino all'ultimo secondo. Ci è andata male ma se ci fossimo riusciti sarebbe stato assolutamente giusto".