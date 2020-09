"A me piacciono i giocatori con le mie caratteristiche: mi rivedo un po’ in Suarez, uno che dribbla, non ha paura, si butta dentro l’area. Ma l’attacco bianconero ha più bisogno di Dzeko, un elemento in grado dialogare con gli altri attaccanti". Totò Schillaci non ha dubbi su chi dovrebbe essere il prossimo attaccante della Juve. "L’uruguaiano ha rapidità, forza, carisma, mentre il bosniaco ha più fisico ed è molto bravo nel gioco aereo e di sponda - dichiara a Il Corriere di Torino -. Ai miei tempi a 30 anni eravamo vecchi, ma oggi a quell’età si ha ancora tantissimo da dire e fare. La vita dei calciatori si è sensibilmente allungata, fino a quasi 40 anni. Guardate Ibrahimovic...".