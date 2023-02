Il giocatore dell'Atalanta Giorgio Scalvini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport dove ha parlato anche del suo futuro.'Gestisco bene le voci di mercato, per la maggior parte me le mandano i miei amici amici, ma non gli do tanto peso. Non guardo queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua. Per me il miglior campionato è la Premier League. Una volta in carriera, non so neanche quando, mi piacerebbe giocarci'.