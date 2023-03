Giorgiodell'Atalanta è stato accostato anche a Inter e Juventus per il calciomercato estivo. Il giocatore ha parlato al Corriere della Sera di Bergamo del suo futuro. Le parole:"Che effetto fa sapere che valgo 40 milioni? Anche grazie al mio carattere riesco a rimanere indifferente, cerco di stare il più lontano possibile da queste cose, penso al campo, agli allenamenti, a tutto ciò che riguarda il calcio vero e proprio, sono focalizzato solo su quello. Non so dove sarò tra un anno o tra cinque, ​so solo che devo fare bene adesso, qui all’Atalanta, è la mia priorità”