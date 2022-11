Un messaggio netto e chiaro da parte di Lionel, ct dell', ai club, dai microfoni di TNT Sports:"L'idea iniziale era di dare la lista in questo weekend, ma dato che stiamo avendo alcuni problemi con dei calciatori, andremo alla settimana prossima. Vogliamo essere completamente sicuri di poter contare su alcuni, che quando consegneremo l'elenco siano in grado di giocare. Sono dell'idea che debba venire chi è in forma, chi può raggiungere la sua massima espressione calcistica. Stiamo parlando con le società, vorremmo che chi non è al 100% non giochi, ma è difficile...".Impossibile non vedere un riferimento, tra gli altri, agli juventini, di rientro da un infortunio. Entrambi, però, dovrebbero comparire nella lista dei convocati di Massimiliano. Se ci sarà la necessità saranno schierati in campo con la maglia bianconera. Sembra molto difficile, infatti, che la, negli ultimi due incontri prima della sosta, possa venire incontro alle richieste dell'Albiceleste.