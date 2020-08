Stefan Savic è da sempre un difensore che piace alla Juve e Fabio Paratici. Il centrale dell'Atletico ha parlato a Vijesti anche del suo futuro: "Sono abituato ai titoli dei giornali, quando ero giovane reagivo, ora no. Ho un contratto fino al 2023 ed ho fatto bene a venire all'Atletico Madrid. Sono felice qui, mi hanno sempre guidato motivazioni sportive ed ho ottenuto tutto quello che volevo. Sto lottando per trofei, in Coppa Campioni, con un grande allenatore e grandi compagni di squadra. Sono legato a questo club e me lo godo".