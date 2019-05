Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia di Chelsea-Arsenal. "Cosa avrei detto se mi avessero pronosticato anni fa questa finale di Europa League? Che voglio quella di Champions!", commenta il tecnico dei Blues ai microfoni di Sky Sport: "Non bisogna porre limiti alle proprie ambizioni e ai propri sogni".



FINALE - "Questa partita può trasformare la nostra stagione da buona a straordinaria. Ma l'Arsenal è una squadra pericolosissima, sarà una sfida delicata. Abbiamo anche qualche infortunio di troppo, ma mentalmente siamo pronti".



FUTURO - "Non penso che il risultato di questa partita orienterà il mio futuro. Se ho fatto una scommessa? No, non rientra tra le mie caratteristiche...".