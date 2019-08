Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianluca Sansone, ex trequartista di Sassuolo, Torino e Bologna ha risposto ad alcune domande in merito alla Serie A che sabato alzerà il sipario. Ecco le parole del giocatore sulla lotta Scudetto: “Le squadre sotto la Juve hanno ridotto il gap. Conte è bravissimo nell’ottenere il meglio dai propri giocatori. Mi incuriosisce il Milan di Giampaolo, anche se non ha lo stesso organico delle squadre che lotteranno per il titolo”. Sansone ha poi dedicato un pensiero al mercato fin qui adottato dalla Juve: “Dagli acquisti che hanno fatto si capisce che la Juve punti a vincere la Champions League”.