L'allenatore del Marsiglia, Jorge Sampaoli, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha risposto anche in merito al mercato, con Arkadius Milik protagonista: "Il calcio moderno più che a uno sport somiglia a un grande mercato. E' molto difficile prevedere il futuro di un giocatore o se nell'ultimo giorno di mercato si presentino delle occasioni. Parliamo di un attaccante di livello mondiale. Sicuramente avrà delle richieste da altre squadre e sarà lui a decidere cosa fare. E' ovvio che da parte nostra ci sia la volontà che faccia parte di questo club anche in futuro. Ma in questo momento assicurare che rimarrà per come si muove il mercato e tutte le variabili in gioco...E' molto difficile prevederlo".