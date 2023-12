E quasi conta i giorni. Quella di sabato sera (ore 21) sarà per forza di cose la sua partita, anche perché ha voglia di riscatto dopo quanto accaduto in estate: "Sarà la mia partita. Si è parlato tanto in questa stagione e nella scorsa, voglio dare il 100% anche contro l’Inter. Anzi, di più perché sono una delle squadre più forti in Italia. Dovrò dare il 200%, allora”, ha dichiarato Samardzic in occasione della cena di Natale dell’Udinese. Una prestazione top servirebbe anche alla Juve, che intanto non lo ha perso di vista e lo ha nel mirino per la stagione che verrà. Il nome di Samardzic è uno dei profili che il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli tiene in considerazione pure per la riapertura del mercato del gennaio, ma servirà convincere l’Udinese con la proposta giusta.