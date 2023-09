Dopo un’estate trascorsa in silenzio, dopo la tempesta di un affare fatto poi saltato, Lazartorna a parlare e si racconta a Sportweek nella settimana in cui, contro il Napoli, ha messo a segno un gol favoloso, specchio del suo talento. Ecco le sue parole: "Inter? Non è mai stato un problema di soldi. Io so quello che è successo, ma ormai è passata e non voglio più parlarne. Sono uno che pensa positivo, l’Udinese è una squadra forte, un club organizzato, se resto ancora un anno è perfetto per me. Voglio fare un gran campionato qui, poi vedremo. Non ho parlato con mio padre, non ce n’era bisogno perché sapevo già perfettamente come fossero andate le cose. Non ho mai parlato con Inzaghi, invece quando sono rientrato ad Udine mister Sottil mi ha detto: 'Pensavo che ormai ti avrei visto solo in televisione, con la maglia dell’Inter, e invece sei qua. Sono contento".Ma non solo, il suo messaggio sul futuro è un segnale anche per la Juve, che lo ha messo nel mirino da un po':