Intervenuto ai microfoni di Sky90, Hasanè tornato a parlare dell'acquisto di Matthijsdalla. Ecco il commento del dirigente: "Posso solo dire che Matthijs è stato il nostro obiettivo da sogno in assoluto, in realtà per anni. Penso che ilsia stato anche il club dei suoi sogni per anni. Ci calza come un guanto".