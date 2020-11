L’ex Juventus e direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha parlato ai microfoni di Sky Deutschland, soffermandosi sul futuro di David Alaba, accostato anche ai bianconeri: " Non so se potremo ancora trovare una soluzione comune. Adesso dobbiamo fare i conti con la realtà, ovvero che David potrebbe lasciare il club Abbiamo deciso di ritirare la nostra offerta, non presenteremo più proposte per il rinnovo. È un elemento di spicco della nostra rosa, è molto importante per noi ed è ben voluto da tutti. Ma siamo dei professionisti. Quando si perde un campione del genere a parametro zero è sempre il modo peggiore di lasciarlo andare”.