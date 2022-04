Momo Salah gela i tifosi del Liverpool. L'attaccante egiziano - accostato anche alla Juve - ha parlato del suo prossimo futuro e del possibile rinnovo con i Reds ai microfoni di Football Daily: "Non posso dire molto. Quello che posso dire è che ci sono molte cose che la gente non sa. Non posso essere egoista ora e parlare della mia situazione, siamo nel momento più importante per la squadra e devo parlare solo della squadra, concentrarmi sulla squadra. Questa è la cosa più importante. La situazione sarà risolta? Non posso dire nè sì nè no. Ho già detto molte volte cosa voglio".