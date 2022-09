Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigosi è espresso sullain vista dell'esordio incontro il PSG. Ecco il suo pensiero: "Per i bianconeri è un test durissimo e, per di più, in trasferta. Il, per investimenti e per qualità tecniche, è tra le squadre più forti al mondo. Come si può mettere in difficoltà i francesi? Con il gioco. Se vai a Parigi per fare catenaccio è come portarsi il beccamorto in casa, perché loro, prima o poi, una giocata la trovano con tutti i campioni che hanno a disposizione. Dunque la Juve ha una sola strada percorribile: deve essere superiore sul piano della manovra. Se aspetta i francesi al limite della propria area, è molto difficile saltarci fuori".