Karl-Heinz Rummenigge apre le porte all'addio di Thiago Alcantara. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione di Leroy Sané, nuovo colpo del mercato del Bayern Monaco, il CEO bavarese ha informato tutti sul futuro del centrocampista ex Barcellona, senza mezzi termini: “Thiago vuole andare via, ma non ci sono trattative con altre società in corso”. Un pupillo per la Juve, pur senza trattative in corso.