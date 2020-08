Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, dice la sua, alla Bild, su Robert Lewandowski, facendo un paragone con Cristiano Ronaldo: "Quando Robert avrà 35 anni sarà molto più forte di CR7 oggi". Una bordata in piena regola, per celebrare il polacco e scalfire l'animo del portoghese. E chissà come l'avrà presa Ronaldo...