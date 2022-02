In scadenza con il Chelsea a fine stagione, il futuro di Antonio Rudiger è ancora in dubbio. Il difensore tedesco è stato accostato a diversi top club europei tra cui la Juventus. Intervistato da The Athletic, lo stesso Rudiger ha affermato: "Penso che anche dall'esterno si possa vedere quanto sono felice qui, soprattutto per il modo in cui gioco. La mia permanenza non dipende solo da me, ci sono altre persone che devono prendere decisioni".