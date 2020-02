Rudi Garcia, allenatore del Lione che sarà la prossima rivale in Champions della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-2 sul campo del Paris Saint-Germain: “Ci manca esperienza e spesso il desiderio di buttarci nella battaglia è troppo forte. E quando affronti attaccanti con la classe delle punte del PSG, non puoi permetterti di lasciargli troppo spazio. Nel secondo tempo abbiamo messo a posto le cose ed è andata meglio. Anche se, ancora una volta, penso avremmo potuto fare meglio, è una gara che ci lascia con qualche rimpianto. Spero che almeno abbiamo imparato qualcosa da questa gara”.