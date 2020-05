Dominik Szoboszlai è uno dei futuri talenti del calcio europeo. Tutti in lui intravedono un campione e il Salisburgo ci punta forte. Entrato nel mirino della Juve ormai un anno fa, il classe 2000 si sta affermando. E il c.t della nazionale ungherese, Marco Rossi, ne parla così a Calciomercato.com: "Le stimmate del campione le ha, questo è sicuro. Prima di tutto ha una grande personalità nonostante la giovanissima età. Poi ha una ottima tecnica e una grande visione di gioco al quale abbina notevoli mezzi fisici, Nonostante sia alto un 1.85 metri è dotato di una buonissima velocità. E' un giocatore completo, deve migliorare in alcuni aspetti tattici. Credo che nel giro di un paio d'anni, sopratutto se il suo percorso professionale sarà ben pensato, possa diventare uno dei migliori centrocampisti a livello europeo".



RUOLO - "Lui è un centrocampista offensivo e, secondo me, può giocare dietro la prima punta. Il suo habitat è la trequarti, la zona di rifinitura. Ha l'intelligenza e le caratteristiche tecnico-tattiche per muoversi in quella porzione di campo. Può giocare anche in un centrocampo a tre, principalmente a sinistra. E' un giocatore duttile, tant'è che il suo allenatore nel Salisburgo lo ha impiegato più volte come esterno a sinistro alto in un 4-4-2. Non è quello il suo ruolo naturale, lo utilizzava in quel ruolo per sfruttare la sua capacità di entrare in mezzo al campo, tra le linee. Bisogna metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio, è un giocatore di costruzione e fantasia. Io l'ho impiegato o dietro la punta nel 4-4-2 oppure in un 4-3-3 nei 3 centrocampisti con mansioni più offensive".



PARAGONE CON MILINKOVIC - "Milinkovic è un grosso giocatore che si è già affermato, ha dimostrato tutto il suo valore in Italia. Sicuramente è più fisico rispetto a Dominik, ma mi sembra di poter dire che abbia meno rapidità. Dal punto di vista tecnico Szoboszlai ci si può avvicinare. In questo momento Savic è un giocatore a tutto tondo ma è anche più vecchiotto, ha 5 anni in più. Dominik ha bisogno di due o tre anni per imporsi, tra i migliori, in Europa". ITALIA - "So che è un ragazzo appetito da diversi club in giro per l'Europa. Quando avevo parlato il suo agente mi aveva detto che loro vedevano di buon'occhio la possibilità di venire in Italia. Che se si fossero concretizzati i discorsi che avevano con 3/4 club italiani sarebbero venuti volentieri. Secondo loro lo step verso l'Italia avrebbe potuto completare il giocatore. Però questa è stata una chiacchierata di 8 mesi fa, perché si parlava delle possibilità di potersi spostare nella finestra di mercato invernale. Ora non so se siano cambiate le cose, di sicuro il virus qualcosa ha cambiato".



IN ITALIA - "Io penso che l'arrivo in serie A può accelerare la maturazione del ragazzo. Probabilmente non è il più bello, sicuramente non è il più divertente ma è il più difficile dal punto di vista tattico. Un giocatore come lui, che ha ancora 19 anni, venendo in Italia ha l'opportunità di completarsi sotto tutti gli aspetti e questo poi può favorirlo nel proseguo della carriera. Io glielo consiglieri senza ombra di dubbio. Io credo che gli si dovrebbe dare un po' di tempo, lui è un ragazzo intelligente e capisce alla svelta, non ha bisogno di grandi tempi. Non gli si può dare, dopo appena due o tre mesi, una sentenza. Avrà bisogno di sei mesi per ambientarsi, poi ripagherà sicuramente la attese".