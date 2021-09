Cristiano Ronaldo vuole continuare a vincere. Il portoghese ha parlato al sito ufficiale del club, raccontando: “Come ti dicevo, prima è stato bello, abbiamo vinto trofei importanti e ho indossato questa maglia tanti anni fa, ma io sono qui per vincere ancora. Ne siamo capaci, io e i miei compagni. Sono prontissimo. È una buona occasione per me, per i tifosi, per il club, per fare un passo avanti.".