La stella della Fiorentina Frank Ribery parla a La Gazzetta dello Sport e risponde anche a domande sulla Juve e Cristiano Ronaldo: "​Cosa mi colpisce di CR7? La grandissima fame. Ronaldo ha sempre voglia di migliorarsi, cerca sempre nuove sfide, non si accontenta mai, né in allenamento né in partita, è questo che fa la differenza".



CHI LO DIVERTE DI PIU' - "​Non è facile indicare uno o due nomi. Ci sono calciatori come Messi, Ronaldo, Salah, Manè, De Bruyne che sono uno spettacolo per gli occhi ma di sicuro me ne sto dimenticando qualcuno. ​Anche Ibra, come Ronaldo o Messi ad esempio, vive per il calcio. Si diverte in quello che fa ed è spettacolare, da lui ci si aspetta sempre una giocata, un numero ed è sempre capace di fare la differenza, di trascinare i compagni. È un motivatore eccezionale oltre che un calciatore eccezionale".



CHAMPIONS - "​Non saprei, veramente. La Juve è una squadra molto forte ma in Europa non è mai facile, poi quest’anno ci sono ancora più incognite del solito. Ci sono squadre molto forti, come Real, City e ovviamente il Bayern"