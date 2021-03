Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juve, ha parlato alla Gazzetta dello Sport spiegando: "Morata e Dybala? Sono due giocatori totalmente diversi ma entrambi importantissimi, con caratteristiche molto differenti ma che potrebbero integrarsi molto bene: sono il futuro. Dybala è fondamentale per la Juve di oggi e soprattutto del domani: nel post Ronaldo la Juve può ritrovarsi con lui e Morata giocatori di grande esperienza internazionale e grande futuro. Uno sa creare superiorità numerica col dribbling, l’altro ha velocità e potenza. Uno ha grande passaggio, l’altro sa tenere botta".



SCUDETTO - "In questo momento l’Inter ha tutte le carte in regola per portare fino alla fine la sua corsa scudetto: è fuori da tutto, non ha altri fronti su cui giocare, né la Champions né la Coppa Italia e neanche l’Europa League. Quando c’è un solo obiettivo ti puoi concentrare solo su quello. E in queste condizioni se non lo porta a casa sarebbero problemi".



CHAMPIONS - "A vedere solo il risultato dell’andata, per la qualificazione direi 60% Porto e 40% Juve. Ma le chance reali della Juventus sono tantissime, ha tutte le possibilità di vincere tranquillamente e qualificarsi: il Porto è un avversario alla portata".