Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, si candida a prendere il posto del dimissionario Andoni Zubizarreta come nuovo direttore sportivo del Marsiglia: "Questo incarico mi interessa. Non è un segreto che l'OM sia ancora nel mio cuore, mi sono subito innamorato della città e dei tifosi. Si potrebbero fare delle ottime operazioni di mercato in prestito dall'Italia".



E sempre a Le Phoceen aggiunge: "Higuain? Non lo so, ma potrebbe essere un giocatore importante per l’OM in Champions League. Ci sono possibilità che lasci la Juve e a 32 anni potrebbe magari essere anche preso in prestito".