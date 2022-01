Stanno facendo entrambi molto bene con la maglia del Sassuolo e sono due tra i prospetti più interessanti del calcio italiano: Raspadori e Scamacca. Di entrambi si sentirà parlare molto e uno dei due, Scamacca, è un obiettivo per l'attacco della Juventus in estate. Di lui ha parlato proprio il suo giovane collega oggi, nel corso della presentazione del nuovo Album Calciatori Panini: "Con lui mi trovo alla grande, ormai lo conosco da parecchio tempo ed è un ragazzo che ha tanta voglia di migliorarsi sempre. Siamo fortunati a giocare nel Sassuolo, che dà tante opportunità ai giovani. Per noi poter sbagliare è una delle cose più importanti: se anche nell’errore si rimane in campo è motivo di grandissimo orgoglio e questo ci permette di migliorarci".