26









Ralf Rangnick, allenatore ad interim del Manchester United, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni del The Guardian. Campo e soprattutto mercato, con un doppio annuncio che interessa molto la Juventus... Quale? Eccolo: “Dopo il problema al polpaccio che ha avuto Pogba, abbiamo fatto degli esami nei giorni scorsi. Abbiamo capito che sarà molto difficile rivederlo in campo. Pogba non sarà disponibile per il match contro l’Arsenal e probabilmente non lo sarà neanche per le sfide successive. Il dottore ci ha detto che per il completo recupero servono almeno quattro settimane di stop". E non solo, quello che più richiama l'attenzione della Juventus è infatti il passaggio sul futuro: "Allo stato attuale non rinnoverà il suo contratto, quindi non credo che rimarrà qui la prossima stagione”.