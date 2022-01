L'allenatore del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato del futuro di Edinson Cavani, accostato in ottica mercato anche alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni sull'attaccante uruguayano: "Sa che non lo lascerò andare, è un giocatore molto importante per la seconda parte di stagione. Deve rimanere qui, per me è chiaro. ​Forse è l'unico che può giocare schiena alla porta, ma anche con la faccia diretta verso la porta. La sua etica lavorativa è fantastica e gli ho detto che voglio disperatamente che rimanga fino al termine della stagione. Lui sa quanto lo stimi e qual è il mio giudizio".