Obiettivo della Juve e centrocampista del Barcellona. Ivan Rakitic parla a Cadena Cope del suo futuro: “ Rinnovo? Bartomeu non mi ha chiamato, ma può farlo da un momento all'altro. Non ho pensieri negativi, sono abituato a vedere il mio nome accostato ad alcune trattative o inserito nella lista dei partenti. Posso solo dire che sono stato felice di aver ripreso gli allenamenti e di vestire di nuovo la maglia del Barcellona. Avevamo tutti voglia di correre e di passare la palla a un compagno, piuttosto che calciarla contro un muro. Quello che voglio è vincere più titoli. Mia figlia mi ha chiesto quando avremmo avuto un'altra coppa in casa. E ho risposto che presto ce ne sarebbero stati altri due. Quello che voglio adesso è pensare al Barcellona. Chi mi conosce, sa che legame profondo ho con la Spagna. Torneremo a vivere a Siviglia prima o poi perché mia moglie vuole vedere più spesso la sua famiglia, ma a Barcellona stiamo molto bene”.



LAUTARO - ​“Punto sempre ad avere in squadre con me i giocatori più forti e Lautaro è al livello più alto, lo abbiamo notato ogni volta che abbiamo giocato contro l'Inter. Se verrà da noi sarò felice ma non posso dire altro con questo discorso. Non mi riguarda in prima persona, non ho un ruolo in questa cosa”.