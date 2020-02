Ivan Rakitic è stato a lungo corteggiato dalla Juventus, prima con un ipotetico scambio con Bernardeschi, non concretizzato, e infine con la proposta last minute di Paratici inserendo nella trattativa Emre Can, poi passato al Borussia Dortmund. L’arrivo di Quique Setien sulla panchina del Barcellona sembra aver dato nuova linfa al centrocampista croato, che ha valuto parlare del suo rapporto con Valverde a Marca: “In questo mercato invernale ho pensato all’addio, il trattamento dello staff di Valverde non è stato il migliore. Molte cose non mi sono piaciute, sono franco nel dirlo, lo sappiamo noi e lo sanno le persone che prendono le decisioni. Adesso è ora di voltare pagina”.