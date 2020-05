Continua a essere incerto il futuro di Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona, in scadenza di contratto e seguito da Juve e Inter, ha concesso un'intervista a Sky Deutschland, nella quale ha parlato dei prossimi mesi: "Ho un contratto fino al 2021 e quando firmo ho sempre l'intenzione di rispettare l'accordo fino alla fine. Se non sarà possibile, ne parleremo. Al momento però sono molto felice la Barcellona. I rumors? Sono in questo club da sei anni ed ogni stagione è così. A volte ricordo che il calcio è solo uno sport".