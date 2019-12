Ivan Rakitic parla del suo futuro. Il centrocampista croato si è raccontato in una intervista a Sportske Novosti: "Barcellona? Non so cosa sia cambiato. Ho sfruttato le occasioni che mi sono state date. A 31 anni mi sento bene, mi sento in uno dei momenti migliori della mia carriera".



FRENATA - "Barcellona è il posto migliore per me e voglio dare il mio contributo anche nei prossimi mesi. Sono qui da 5 anni e mezzo ma sono ancora convinto che il meglio deva ancora venire”. E al giornalista che lo punzecchia su una sua possibile partenza in inverno risponde così: “No. Non sto pensando a nient'altro che a Barcellona anche se bisogna sempre essere pronti a tutto nel calcio, ma la mia idea è quella di restare. Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Sono successe molte cose, non lo nascondo, ma il mio obiettivo è giocare a Barcellona”.



IL 2019 - "Il 2019 è iniziato molto bene ma la cocente delusione per essere stati eliminati in quel modo in semifinale di Champions contro il Liverpool ci ha fatto soffrire. Dal punto di vista personale - ma rimanendo sempre nella sfera professionale - è stato un anno pieno di cambiamenti: fino a giugno mi sentivo bene ed ero soddisfatto, poi qualcosa è cambiato. Ma sono sempre stato positivo e questo atteggiamento paga; d'altra parte sono in un club che ogni 3-4 giorni gioca una partita importante e ti dà sempre l'opportunità di metterti in mostra".