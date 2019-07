Paul Pogba sul mercato, con Mino Raiola attivissimo. L'agente del centrocampista francese, dopo le parole di qualche giorno fa, è tornato sul futuro del proprio assistito in una breve intevista a talkSport: “Pogba non ha fatto niente di sbagliato. È stato professionale e rispettoso nei confronti di tutti. Il Manchester United sa cosa vuole fare, le sue sensazioni. Spero di trovare presto una soluzione che soddisfi tutte le parti”.



L'ASSIST - Questa la spiegazione di Raiola, che altro non è che un vero e proprio assist a Juventus e Real Madrid, che sperano nel grande colpo a centrocampo, nonostante entrambe abbiano già fatto registrare diversi affari importanti. L'ostacolo è ancora il prezzo fatto dal Manchester United, anche se la volontà di Pogba è chiara, così come quella di Raiola. E può essere una carta per un'uscita anticipata.