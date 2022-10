Eletto miglior giocatore della gara di Champions League di ieri sera tra Benfica e Juventusha concesso un'intervista a A Bola. Queste le sue parole:"Non sorrido spesso. Mi piace tenerlo dentro le quattro mura, per i miei amici e la mia famiglia. Mi ritengo una persona più riservata, ma sono molto felice. L’ovazione? Un bel momento. Sono contento che i fan riconoscano il lavoro che abbiamo fatto. Tripletta mancata? Ero triste perché non ho segnato e ucciso la partita. Non per la tripletta"