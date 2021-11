"Come tutti i giocatori, vorrei essere titolare in ogni partita. Questo è un obiettivo. La concorrenza è forte, ma è una cosa positiva, ti aiuta a migliorare".Queste le parole di Adrien Rabiot a Telefoot, intervistato in merito al suo impiego con la nazionale francese, che ieri sera ha vinto 8 a 0 contro il Kazakistan.