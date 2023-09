Intervenuto ai microfoni de L'Equipe dopo la sfida di ieri trae Irlanda, Adrienha parlato anche del suo futuro, ancora tutto da decifrare essendo legato allasolo fino al prossimo giugno. Ecco le sue dichiarazioni: "Se penso a un ritorno al? No, in questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, sono contento di ciò che abbiamo fatto stasera, poi vedremo cosa succederà".