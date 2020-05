Il campionato comincia a rivedere un inizio, dopo più di due mesi dall'ultima partita. Ormai da due settimane i giocatori della Juventus si sono allenati a pieno ritmo, con il ritorno in campo contro il Bologna ormai fissato nel calendario. Tra questi, c'è anche Adrien, che ha fatto parlare di sé durante la fine della quarantena e che non sembra essere più in buonissimi rapporti con la società. Allarme rientrato? Forse, perché su Instagram il francese non ha dubbi, vuole tornare in campo: "Continua a spingere, la ripresa si avvicina" ha postato con immagine uno scatto dagli allenamenti di oggi.