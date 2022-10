Il centrocampista francese dellaAdrienha parlato in conferenza stampa ( QUI l'integrale) della situazione legata al suo rinovo di contratto. Queste le sue parole:"Veramente non lo so, in questo momento ci sono altre cose a cui pensare, sono concentrato sul campo, a fare bene, ad aiutare la squadra. Uscire da questo periodo di difficoltà, poi vedremo cosa succede".