In una lunga intervista concessa ai microfoni de Il Messaggero, l'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il futuro di Nicolò Zaniolo.



'Per migliorare la Roma servono due centrocampisti e un attaccante. Bisogna vedere cosa vorranno fare di Zaniolo. Io lo terrei, anche se si dovesse presentare qualcuno con 50 milioni in mano. Non rischierei. Ha ancora due anni di contratto e se lo rilanci puoi venderlo nel 2023 anche a 50/70. Prima, però, va trovata un’intesa sul contratto che ormai dura da tempo. Magari i due gol in campionato possono diventare 12, la Roma rivaluta il giocatore e può giocare nel sistema di Mourinho o anche in un 4-3-3 o 4-2-3-1'.