L'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, in cui ha analizzato anche quello che è il futuro di Nicolò Zaniolo, seguito dalla Juve e non del tutto certo della sua permanenza nella Capitale.'È possibile che dietro l'acquisto dei due giocatori ci sia la cessione di Zaniolo. Wijnaldum comunque è forte è un giocatore d'esperienza, ha giocato nel Liverpool, ha capacità e conoscenza però non so neanche io se sarebbe stato meglio andare su un profilo con meno qualità e più quantità'.