L'ex presidente del Genoa Enricoè tornato a parlare di calcio e l'ha fatto a Tuttosport: "Scudetto? Il Milan si è mosso molto bene in estate e lo metto in prima fila. Anche l'Inter ha fatto un mercato importante. Occhio poi alla Juve che non ha venduto nessun big, anche se ha operato poco in entrata. Allegri può essere il terzo incomodo sfruttando il fatto di non avere le coppe, ma le milanesi hanno qualcosa in più al momento, La Roma, invece, le vedo più indietro: il colpo Lukaku non basta a Mourinho per colmare il gap con le altre"."L’anno scorso ha preso la squadra ultima in classifica, sfiorando l’Europa. Le sue squadre giocano a memoria, ha trasmesso ai calciatori la sua velocità di pensiero. In campo ogni giocatore sa esattamente cosa fare. Palladino può allenare qualsiasi squadra. Non deve porsi limiti. È pronto per la Juventus come qualunque top club".